Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 08.07.2020 wurde ein 19-jähriger Fahrradfahrer in den Almen in Bad Dürkheim einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnten in dessen Hosentaschen zwei Ü-Eier befüllt mit Amfetamin und Cannabis, sowie ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 7cm, aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.