Speyer – Roswitha Feitig zur Patientenfürsprecherin ernannt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg bietet einmal monatlich – an jedem dritten Mittwoch von 14.30 bis 18 Uhr − vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in Heidelberg − eine neutrale Helmberatung an. Die nächste Beratung findet am Mittwoch, 15. Juli 2020, von 14.30 bis 18 Uhr statt. ... Mehr lesen »