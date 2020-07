Neidenstein – 61 jähriger mit Harke am Kopf verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberg IT Management GmbH & Co. KG) – „Bull“, die lebensgroße Skulptur eines Stieres, dominiert derzeit den Eingang des Firmengebäudes der Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG und ist Teil der Ausstellung „CLAUDIA BIAS – Creation & Produktion“. Seine massige Erscheinung steht im Widerspruch zu seinem lebensfroh bunt gestreiften Körper mit ... Mehr lesen »