Landau – Landrat Dietmar Seefeldt wird 50! Bürger können am Freitag den 7. August ihm ganz persönlich gratulieren!

Ein Grund zum Feiern: Landrat Dietmar Seefeldt begeht am 13. Juli seinen 50. Geburtstag. Das Büro des Landrats weist darauf hin, dass der Kreischef an diesem Tag nicht persönlich erreichbar ist. Wer Dietmar Seefeldt persönlich gratulieren möchte, kann dies am Freitag, den 7. August zwischen 13 und 15 Uhr tun. „Ich bitte Gratulantinnen und Gratulanten sich vorab in der Kreisverwaltung anzumelden, damit der Nachmittag entsprechend der geltenden Corona-Regeln organisiert werden kann“, so der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern. Die Anmeldung kann unter Angabe von Name und Adresse sowie der Telefonnummer per E-Mail unter vorzimmerlr@suedliche-weinstrasse.de erfolgen. „Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass Dietmar Seefeldt soziale Einrichtungen besonders am Herzen liegen. Deshalb ist es in seinem Sinne, wenn Gratulantinnen und Gratulanten von persönlichen Geschenken absehen und stattdessen zu Gunsten des Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheims in Oberotterbach, des Kinderdorfs Maria Regina in Silz oder des Fördervereins für Frauen und Kinder in Not e.V. in Landau spenden“, ergänzt Kern. Spenderinnen und Spender können unter Angabe des Spendenzwecks „50. Geburtstag“ auf das Konto des Spendenempfängers Dietmar Seefeldt, IBAN DE97 5485 0010 1700 2385 69, BIC SOLADES1SUW einzahlen.

