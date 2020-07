Hockenheim – Öffentlichkeitsbeteiligung für Mobilitätskonzept Hockenheim startet

ffentlichkeitsbeteiligung für Mobilitätskonzept Hockenheim startet

Mit dem Beschluss des „Klimafreundlichen Mobilitätskonzept Hockenheim“ in der Sitzung des Gemeinderates im Frühjahr 2019 wurde an der Erstellung eines des Klimaschutzteilkonzeptes gearbeitet. Dafür startet nun die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung. Interessierte können ab sofort Ideen, Wünsche und Anregungen einbringen.

Das klimafreundliche Mobilitätskonzept verfolgt das Ziel, die Mobilität in Hockenheim zu verbessern und verkehrsbedingte Treibhausgasemissionen zu verringern. Dabei sollen alle Verkehrsarten betrachtet und diese unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes weiterentwickelt werden. In Zusammenarbeit mit R+T Verkehrsplanung GmbH wurde in den letzten Monaten eine Bestandsanalyse und Verkehrserhebungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind nun Übersichtlich als Plakate und Grafiken aufgearbeitet. Sie fassen die aktuelle Situation im Stadtgebiet zusammen und sollen als Ausgangspunkt für Ideen und Anregungen der zukünftigen Mobilitätsentwicklung in Hockenheim dienen.

Wie können sich Interessierte beteiligen?

Die Ergebnisse der Bestandsanalysen sind innerhalb der Stadt an zwei markanten Stellen im Kernstadtgebiet in Hockenheim ausgehängt. Im Schaukasten vor der Zehntscheune und auch in dem Schaukasten vor dem Gebäude der Stadtwerke Hockenheim können Interessierte die Inhalte der Bestandsanalyse finden. Ebenso sind die Inhalte auf der Internetseite der Stadtverwaltung Hockenheim unter https://www.hockenheim.de/startseite/leben/mobilitaetskonzept.html zu finden.

Die Bestandsanalysen sind übersichtlich in drei Themenblöcke gegliedert: Kfz –Verkehr, Rad- und Fußverkehr, ÖPNV und Mobilitätsverbund. Bis zum 31. Juli 2020 können Interessierte ihre Ideen, Wünsche und Anregungen zur Verbesserung der klimafreundlichen Mobilität in Hockenheim einreichen.

Die Ideen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung können auf unterschiedliche Wege eingereicht werden: Auf postalischem Wege, per E-Mail, telefonisch oder auch persönlich während der Bürgersprechstunde am 22. Juli 2020.

Bürgersprechstunde vor Ort

Zusätzlich bietet der Fachbereich Bauen und Wohnen am 22. Juli 2020 in Zusammenarbeit mit dem Büro R-T Verkehrsplanung eine Bürgersprechstunde an. Dort können neben Anregungen auch Fragen rund um das Mobilitätskonzept Hockenheim gestellt werden. Anmeldungen nimmt Frau Simonis, Telefon 06205/21-416, E-Mail s.simonis@hockenheim.de bis zum 20. Juli 12 Uhr entgegen. Die Veranstaltungsplanung berücksichtigt die aktuell gültigen Hygienerichtlinien.

Ansprechpartner der Öffentlichkeitsbeteiligung

Stefanie Simonis, Fachbereich Bauen und Wohnen, Stadt- und Umweltplanung, Rathausstraße 1, 68766 Hockenheim, Telefon 06205/21-416, E-Mail: s.simonis@hockenheim.de.

Sebastian Hofherr, R+T Verkehrsplanung GmbH, Julius-Reiber-Straße 1764293 Darmstadt, E-Mail: s.hofherr@rt-verkehr.de.

Was geschieht mit den Ideen?

Die Ideen und Anregungen zur Verbesserung der Mobilität werden gesammelt, ausgewertet und fließen in das Mobilitätskonzept der Großen Kreisstadt Hockenheim ein. Aus den Ergebnissen werden ebenso ein Leitbild und weitere Planungsziele entwickelt sowie eine Verkehrsprognose erarbeitet. Das Konzept soll Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre initiieren, die die Bürger zu einer klimafreundlichen Verkehrsmittelwahl motivieren. Diese Inhalte werden in einer zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Herbst/Winter 2020 vorgestellt.