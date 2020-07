Heidelberg – Seniorenherbste finden nicht statt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Seniorenherbst-Veranstaltungen können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Da Seniorinnen und Senioren zum Kreis der besonders vulnerablen Personengruppen gehören, wird die Stadt die Veranstaltungen aus Gründen des Gesundheitsschutzes aussetzen.

Seniorinnen und Senioren, die in der Pandemiezeit Angebote für ältere Menschen in Kleingruppen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregelungen suchen, finden einzelne Angebote in den Seniorenzentren in den Stadtteilen. Infos hierzu gibt Dr. Nikola Jung beim Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Telefon 06221 58-38050. Die Seniorenzentren veröffentlichen ihre Angebote auch im Internet unter www.seniorenzentren-hd.de