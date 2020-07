Heidelberg – Eco Fleet Services vereinfacht betriebliche Mobilität! Die Erprobung einer Mobilitätsplattform durch die Stadt Heidelberg liefert wichtige Impulse.

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Dezember 2017 startete erstmals die ganzjährige Aktion „Poesie unterwegs”. Seitdem sind jährlich vermehrt und wortwörtlich Gedichte und Gedanken von Heidelberger Autorinnen und Autoren in der UNESCO-Literaturstadt unterwegs, in diesem Jahr in Form von Postkarten. Aktuell sind sie in Aufstellern in den bereits geöffneten Heidelbergs Bars und Institutionen zu finden ... Mehr lesen »