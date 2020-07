Heidelberg – ADFC-Helmberatung am 15. Juli!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg bietet einmal monatlich – an jedem dritten Mittwoch von 14.30 bis 18 Uhr − vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in Heidelberg − eine neutrale Helmberatung an. Die nächste Beratung findet am Mittwoch, 15. Juli 2020, von 14.30 bis 18 Uhr statt. Der ADFC bietet die Möglichkeit, unter fast 110 Helmen – vom Kleinkind-, Kinder-, Jugend-, Erwachsenenhelm und Helmen aus dem Sportbereich − den passenden herauszufinden, dazu erhalten die Interessenten eine Händlerliste, auf der der optimal sitzende Helm vermerkt wird.

Die weiteren Termine 2020 (jeweils 14.30 bis 18 Uhr):

Mittwoch, 16. September

Mittwoch, 21. Oktober

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit mehr als 190.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.

Kreisverband

Rhein-Neckar/Heidelberg

Kurfürsten-Anlage 62

69115 Heidelberg

Tel. 06221 | 23 910