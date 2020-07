Mannheim – Flächenbrand in der Neckarstadt

Mannheim/Neckarstadt/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr wurde ein Flächenbrand im Bereich der Neckarwiese unterhalb der Inselstraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Heuballen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Neckarwiese war größtenteils mit frisch gemähtem Gras bzw. Heu bedeckt, wodurch sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 500 x 30 m schnell ausbreiten konnte. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit 10 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand gegen 18.05 Uhr gelöscht. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt. Die Inselstraße ist zwischen Industriestraße und Kammerschleuse gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf ca. 1500.- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurde ein 31-jähriger Mann festgenommen. Ob dieser mit dem Brandgeschehen in Verbindung steht ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.