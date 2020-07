Mainz – NACHTRAG: Bombendrohung Landgericht Mainz – Gebäude nach Durchsuchung wieder freigegeben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Foto:BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller übergibt eine Spende von über 100 Millionen Schutzmasken an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Foto: BASF SE Rund 1 Million Liter Hand-Desinfektionsmittel weltweit kostenlos geliefert, davon rund ein Viertel an Krankenhäuser, Ärzte und Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar Mehr als 100 Millionen Schutzmasken an Bund und 1 Millionen Schutzmasken an ... Mehr lesen »