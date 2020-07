Annweiler – Neuwertige LKW-Reifen gestohlen

Annweiler/Südliche Weinstraße/Landau/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04. Juli bis zum 06. Juli Zutritt zu dem Gelände eines Reifenhandels in der Landauer Straße in Annweiler. Sie schnitten den dortigen Zaun ein und entwendeten mehrere neuwertige LKW-Reifen im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe zum Abtransport der schweren Reifen ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.