Mannheim – Jan-Christoph Bartels wechselt an den Alsenweg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Der SV Waldhof Mannheim hat Torhüter Jan-Christoph Bartels vom 1. FC Köln verpflichtet.

„Jan Christoph Bartels ist ein junger, talentierter Torhüter, welchen ich schon zu seiner Zeit bei Mainz 05 beobachtet hatte. Schon damals war sein Talent zu erkennen. Das moderne und zielorientierte Torwartspiel, welches Jan favorisiert, ist durch seinen Ausbildungsweg beim FSV Mainz 05, dem 1. FC Köln sowie den deutschen U-Nationalmannschaften gekennzeichnet. Ich freue mich sehr mit Jan arbeiten zu dürfen und hoffe, dass er sich bei uns entsprechend weiterentwickeln kann“, freut sich Torwarttrainer Dennis Tiano.

„Wir freuen uns, dass wir Jan-Christoph für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

„Ich bin sehr froh darüber, das Trikot des SV Waldhof tragen zu dürfen. Jochen Kientz und besonders Dennis Tiano haben sich intensiv um mich bemüht und mich vom sportlichen Konzept total überzeugt. Seit dem ersten Gespräch habe ich den Eindruck, dass hier sehr intensiv gearbeitet wird und alle extrem hungrig auf den Erfolg sind. Zudem bin ich überzeugt, mich hier bestmöglich entwickeln zu können, um dann mit dem SV Waldhof die sportlichen Ziele in der nächsten Saison erreichen zu können. Besonders mit der großen Tradition und den tollen Fans im Rücken, freue ich mich hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu dürfen“, sagt Jan-Christoph Bartels nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Zuletzt war der ehemalige U-Nationaltorhüter an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen und absolvierte eine Partie in der 2. Bundesliga.

Quelle SV Waldhof Mannheim

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail