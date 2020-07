Mannheim/Heidelber – Zahlreiche betrunkene E-Scooter-Fahrer unterwegs

Mannheim/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATwww.optikadam.de Über das Wochenende vom 03.07.2020 bis zum 05.07.2020 waren in Heidelberg und Mannheim wieder zahlreiche Personen betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. In Heidelberg konnten insgesamt 14 alkoholisierte E-Scooter-Fahrer festgestellt werden. Diese waren, vorwiegend am Samstag und am Sonntag, zur Nachtzeit zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Bei ihnen ... Mehr lesen »