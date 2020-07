Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)- ZEUGENAUFRUF – Verdachtsfall illegales Straßenrennen in der Saarlandstraße – Heute am Sonntagmittag, den 05.07.2020, um 14:16 Uhr, kam es in der Saarlandstraße in Ludwigshafen/Rhein, ersten Erkenntnissen nach zu einem illegalen Straßenrennen. Eine 73-jährige Zeugin teilte der Polizei mit, dass zwei dunkelfarbene BMW die Saarlandstraße in Richtung Stadtmitte mit überhöhter Geschwindigkeit ... Mehr lesen »