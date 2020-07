Buchen – PKW überschlägt sich auf #B27

B27/ Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Montagmorgen überschlug sich das Fahrzeug eines 20-Jährigen auf der B27 bei Buchen. Der junge Mann war gegen 7.45 Uhr von Waldhausen in Richtung Buchen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr mit seinem Mitsubishi einen Leitpfosten und schaffte es dann, diesen kurzzeitig wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Dann verlor er allerdings endgültig die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und kam daraufhin erneut von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Der 20-Jährige konnte sich mit Hilfe eines Zeugen aus dem Fahrzeug befreien und wurde von Rettungskräften mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.