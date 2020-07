Ludwigshafen – Einbruch in ein Café in Mundenheim

Ludwigshafen / Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Samstag, 04.07.2020, auf Sonntag, 05.07.2020, um 02:48 Uhr, mit einem Brecheisen die Glastür eines Cafés in der Oberstraße, in Ludwigshafen, ein. Im Innern des Cafés versuchte der Täter zwei Spielautomaten mit dem Brecheisen aufzuhebeln. Als dies misslang, ergriff der Täter die Flucht, ohne etwas zu entwenden. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.