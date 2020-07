Heidelberg – Workshop „Auszeit vom Alltag“ für Alleinerziehende

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Dienstag bis Donnerstag, 7. bis 9. Juli 2020, findet in den Räumen 1 und 2 des „Paritätischen – Forum am Park“, Poststraße 11, 69115 Heidelberg, der Workshop „Auszeit vom Alltag, ich plane meine Zukunft“ statt. Der Workshop richtet sich an Alleinerziehende, die den (Wieder-)Einstieg in den Beruf planen. In einem dreitägigen Planspiel reflektieren die Teilnehmerinnen über eigene Wünsche zu Karriere, Beruf und Familie und entwickeln geeignete Ideen und Konzepte zur Umsetzung ihrer persönlichen Ziele. Die Veranstaltung ist ein Kooperationsprojekt des Amtes für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, des Vereins „Wir gestalten Berufstätigkeit und Vereinbarkeit“ und des Jobcenters Heidelberg.

