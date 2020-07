Mörlenbach – Brand in einem Wohnhaus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATwww.optikadam.de Ein 57-jähriger Mann aus Grünstadt und eine 43-jährige Frau aus Landau in der Pfalz befahren am 03.07.2020 gegen 09:48Uhr in der genannten Reihenfolge mit ihren jeweiligen Pkws die Industriestraße in Frankenthal. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer muss verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Robert-Koch-Straße anhalten, da ein Vorausfahrender abbiegen möchte und bremst ... Mehr lesen »