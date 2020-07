Mannheim – Betreuungsgebühren werden für Juni erlassen, wenn keine Notbetreuung wahrgenommen wurde

Wachenheim/Bad Dürkheim (ots) INSERATwww.optikadam.de Am Freitag kam es in Wacheheim zu einem versuchten Enkeltrickbetrug, wo nach einem Unfall und abgelaufenem Versicherungsschutz ein Betrag von 40000EUR gefordert wurde. In einem weiteren Fall wurde in Bad Dürkheim, durch einen sich als Polizeibeamten ausgebenden Betrüger, ein schwerer Unfall eines Kindes und eine mögliche Haftstrafe vorgetäuscht. Keiner der Angerufenen ... Mehr lesen »