Sinsheim – Informationsveranstaltung für werdende Eltern!

Lorsch / Kreis Bergstraße / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Ab Samstag, 11. Juli, bietet die Tourist-Information „NibelungenLand“ in Lorsch wieder Gästeführungen an. Angeboten werden Stadtführungen, Kräutergartenführungen, Nibelungensaal- und Rathausführungen als auch Tabakführungen und Führungen im Tabakschuppen. Auch Spontanführungen an Sonntagen finden wieder statt. Informationen zu den Führungen erhalten Gäste in der Rubrik „Angebote“ auf www.nibelungenland.net. Anfragen ... Mehr lesen »