Sinsheim – Informationsveranstaltung für werdende Eltern!

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Rheinland-Pfalz starten die Sommerferien. Landrat Dietmar Seefeldt appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, sich weiterhin an die bestehenden Regeln zu halten, denn mit dem Beginn der Schulferien steht für viele Menschen auch die Urlaubszeit an. Gleichzeitig bestehen nach wie vor die Gefahr der Ansteckung und ... Mehr lesen »