Ludwigshafen – Schlägerei in der Amtsstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Freitag, 03.07.2020, kam es gegen 11:35 Uhr in der Amtsstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 31-Jährigen und drei Männern im Alter von 17, 23 und 42 Jahren. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die drei auf den 31-Jährigen ein, der dadurch Platzwunden im Gesicht, Prellungen am Oberkörper und vermutlich auch eine starke Gehirnerschütterung erlitt. Die drei Täter versuchten zu flüchten, konnten aber von den verständigten Polizeibeamten gestellt werden. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind unklar.

Wir suchen dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .