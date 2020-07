Hockenheim – Verkehrsbeeinträchtigungen in der Eisenbahnstraße & Magdeburger Straße!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Eisenbahnstraße in Hockenheim wird an mehreren Positionen ab Montag, dem 06. Juli bis zur Beendigung der Arbeiten, jedoch längstens bis Freitag, dem 31. Juli 2020, teilweise gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten im Straßenraum. Der Verkehr wird nicht umgeleitet. INSERATwww.optikadam.de Die Magdeburger Straße in Höhe Hausnummer 13 wird ebenfalls ab ... Mehr lesen »