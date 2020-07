Hockenheim – Steuersenkung wird in vollem Umfang weitergegeben!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Ich wünsche Ihnen Gesundheit, viel Zeit das zu genießen, was man sich über die Jahre aufgebaut hat und vor allen Dingen, dass Sie mit Freude nach in die Zukunft schauen!“ wünschte Oberbürgermeister Marcus Zeitler Sigrid Büchner, die im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurde. ... Mehr lesen »