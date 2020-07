Heppenheim – Stadtbücherei: Service in besonderen Zeiten!

Heppenheim / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Gelesen wird immer“ ist das Motto der Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Heppenheim, die ihren Lesern gerade in Corona-Zeiten den bestmöglichen Service bieten möchten. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung der Stadtbücherei zum 3. Ort. Diese wurde durch die Pandemiesituation zwar eingeschränkt, wird aber weiter fortgeführt. Unterstützt durch eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung Starkenburg werden Medien und Möbel angeschafft. Die Aufstellung der Medien wird teilweise verändert und neue, für alle Altersgruppen geeignete All-Age-Bereiche geschaffen, beispielsweise die Lesewelt Fantasy & Science-Fiction.

Die neuen Öffnungszeiten sind nun Dienstag und Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr, Donnerstag und Freitag 10:00 – 14:00 Uhr.

Die Entleihung digitaler Medien ist unter www.hessen.onleihe.de möglich und wird durch Corona vermehrt genutzt. Die Bestellung einer Büchertasche, während der coronabedingten Schließung als Übergangslösung eingeführt, hat sich etabliert und wird weiterhin angeboten. Über den OPAC der Stadtbücherei (https://opac.winbiap.net/heppenheim) kann man bis zu zehn Medien per E-Mail bestellen. Die Abholung erfolgt kontaktlos zu den Öffnungszeiten. Der Service ist nur für Mitglieder möglich. Wer Mitglied werden möchte, kann sich per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de anmelden. Erforderlich ist die Angabe von Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefon, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und eine Kopie beider Seiten des Personalausweises als Dateianhang. Unterschrift und Gebühren werden in diesem Fall nachträglich geleistet.