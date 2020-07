Heppenheim – Jugendzentrum Oase öffnet am 6. Juli wieder für die Jugend

Heppenheim7Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Jugendzentrum Oase öffnet ab Montag, 6. Juli 2020 wieder für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 8-18 Jahren mit vorrübergehend angepassten Öffnungszeiten:

Montag (8-12 Jahre): 14-17 Uhr; Mittwoch (12-16 Jahre):14-17 Uhr; Freitag (14-18 Jahre): 16-19 Uhr.

Eine vorherige Anmeldung über Instagram, Telefon oder E-Mail ist erforderlich. Laut der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie müssen Teilnehmerlisten, zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen, geführt werden. Die Löschung der Daten erfolgt vier Wochen nach Eintragung.

Ab dem 14.07. gibt es dienstags und donnerstags für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ein wechselndes Angebot, bei dem an einem Tag in der Oase ein Projekt angeboten und an dem anderen Tag ein Ausflug unternommen wird. Da die Teilnehmeranzahl auf 10 Plätze begrenzt ist, ist eine schriftliche Anmeldung für alle Angebote nötig. Kostenbeiträge werden individuell je nach Angebot angepasst. Anmeldeformulare gibt es ab dem 08.07. online auf der Homepage der Stadt Heppenheim oder zum Abholen im Jugendzentrum Oase (Weiherhausstraße 14).

Bei der Anmeldung gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Für den Besuch in der Oase sowie dem Veranstaltungsangebot sind aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen alle Kinder dazu angehalten, immer einen Mund-Nasen-Schutz mit sich zu führen, da einige Programmpunkte nur mit Mund-Nasen-Schutz durchführbar sind. Die Oase und Veranstaltungen dürfen nur besucht werden, wenn die Kinder und Jugendlichen keinerlei Krankheitssymptome aufweisen.

Informationen gibt es ab sofort telefonisch unter Tel. 06252 74258 (09.00 – 17.00 Uhr). Rückfragen gerne per Mail an jugendfoerderung@stadt.heppenheim.de.

