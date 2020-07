Heidelberg – Stadtwerke Heidelberg und Theater und Orchester Heidelberg laden zum Online-Live-Konzert vom Heidelberger Schloss ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 10. Juli 2020, ab 20.30 Uhr veranstalten das Theater und Orchester Heidelberg zusammen mit den Stadtwerken Heidelberg ein rund einstündiges Live-Konzert auf dem Heidelberger Schloss. Interessierte finden das Konzert unter dem Hashtag #Kulturabend in den sozialen Medien der Stadtwerke Heidelberg und des Theaters.Rund 50 Musiker des Philharmonischen Orchesters spielen ausgewählte Meisterstücke vor der Kulisse der Schlossterrasse – bei schönem Wetter inklusive Blick auf die untergehende Sonne.Per Live-Stream können alle Interessierten das Konzert über den Facebook- oder Youtube-Kanal der Stadtwerke Heidelberg mitverfolgen. Zu finden ist das Konzert unter dem Hashtag #Kulturabend.„Die Kulturszene, Künstler wie Kulturliebhaber, müssen in diesen Zeiten auf so vieles verzichten. Wir freuen uns daher sehr, zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Theater und Orchester Heidelberg einen Lichtblick in diesem sonst so reduzierten Kultursommer bieten zu können“, freut sich Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie. Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg ist glücklich über die gemeinsame Aktion: „Das Ausfallen der diesjährigen Schlossfestspiele reißt ein großes Loch in den Kultursommer der Neckarstadt. Umso größer ist unsere Freude darüber, dass wir gemeinsam mit den Stadtwerken Heidelberg einen musikalischen Gruß an unser Publikum senden können. Wir bedanken uns für die überwältigende Solidarität, die uns in den letzten Monaten erreicht hat und geben damit einen Vorgeschmack auf die anstehenden Konzerte im Herbst, zu denen wir uns alle endlich wiedersehen.“ Abonnenten des Heidelberger Theaters, die gleichzeitig Ökostrom-Kunden der Stadtwerke Heidelberg sind, erwartet wenige Tage zuvor eine postalische Überraschung, um das Live-Konzert per Smartphone an jedem Ort ihrer Wahl mit ausreichend Internetverbindung erleben zu können: „Vielleicht sogar als Open-Air-Konzert im eigenen Garten mit Nachbarn und Freunden – unter Einhaltung des erforderlichen Abstands, natürlich“, regt Michael Teigeler an.

