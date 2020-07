Heidelberg – Corona-Gold: Erzähl uns deine Geschichte! Schreibwettbewerb für junge Talente ab 8 Jahren vom DAI Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ Deutsch-Amerikanischen Institut) – Unter dem Thema „Corona-Gold“ können alle Kinder und Jugendliche ab acht Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit eigenen Texten beim Schreibwettbewerb des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) Heidelberg im Rahmen seines Sprachförderprojekts „HD Ink – Ideen aufs Papier!“ mitmachen.

Noch bis zum 15. Juli 2020 können Geschichten, Gedichte oder andere Textformen eingereicht werden. Tolle Preise warten auf die jungen AutorInnen.

Mit der Wiederöffnung der Grundschulen in Baden-Württemberg fragt das DAI Heidelberg alle schreibbegeisterten Kinder und Jugendlichen: Was hast du in der „Corona-Zeit“ erlebt, was möchtest du erzählen, was ist deine Geschichte?

Für alle, die sich inspirieren lassen möchten, stellt das DAI unter www.hd-ink.de ein kostenfreies Tutorial als Text zum Download und als Video zur Verfügung.

So geht’s: Wer mitmachen möchte, sendet seine Geschichte unter Angabe seines vollständigen Namens und Alters per E-Mail bis zum 15. Juli 2020 an hd.ink@dai-heidelberg.de. Von allen Teilnehmenden unter 18 Jahren wird die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten benötigt.

Auf alle jungen Talente warten tolle Preise und die besten Geschichten werden auf der Website des DAI veröffentlicht.