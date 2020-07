Lorsch – Gästeführungen starten wieder! Führungen bis 10 Personen zu den Themen Stadt und Tabak werden wieder angeboten

Lorsch / Kreis Bergstraße / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Ab Samstag, 11. Juli, bietet die Tourist-Information „NibelungenLand“ in Lorsch wieder Gästeführungen an. Angeboten werden Stadtführungen, Kräutergartenführungen, Nibelungensaal- und Rathausführungen als auch Tabakführungen und Führungen im Tabakschuppen. Auch Spontanführungen an Sonntagen finden wieder statt. Informationen zu den Führungen erhalten Gäste in der Rubrik „Angebote“ auf www.nibelungenland.net. Anfragen für Führungen ab dem 11. Juli können bereits jetzt gestellt werden. Informationen zu den Terminen und Buchungen der Spontanführungen werden ab dem 11.07. auf dem Portal bereit gestellt. Den Führungen liegt ein umfassendes Hygienekonzept zu Grunde. Bei allen Angeboten gilt eine Obergrenze von 10 Personen pro Führung. Sollten Gruppen größer sein, müssen sie geteilt werden.

Info: Die Tourist-Information „NibelungenLand“ in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail (info@nibelungenland.net) erreichbar.

