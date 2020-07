Neustadt – Kreativ, dynamisch und sympathisch! die besten 20 Jungwinzer der Pfalz sind gewählt

Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es war alles andere als eine leichte Entscheidung – doch die siebenköpfige Jury, besetzt mit Top-Sommeliers aus ganz Deutschland, war sich am Ende einig: die 20 besten Jungwinzer der Pfalz wurden gestern in feierlichem Rahmen im Weingut Mussler ausgezeichnet. In den kommenden zwölf Monaten treten sie als Markenbotschafter des Pfälzer Weins unter dem Namen „Die Junge Pfalz“ deutschlandweit auf.

„Die hohe Qualitäts-Dichte im Teilnehmerfeld, die Vielfalt an eingereichten Weinkollektionen und die individuelle Handschrift der Winzer ist ein Spiegelbild für die dynamische Entwicklung der Pfälzer Weinbaubranche“, zeigt sich Boris Kranz, 1. Vorsitzender des Pfalzwein e.V., begeistert über den Ablauf des Wettbewerbs und ist mehr als zufrieden mit der getroffenen Auswahl an Winzer: „Verdient haben sich die 20 Nachwuchs-Weinmacher durchgesetzt und wir sind froh, dass wir in diesem Jahr neue Zugpferde haben, um den Pfälzer Wein deutschlandweit jung und dynamisch zu präsentieren.

Die Blindverkostung und Auswahl der „Jungen Pfalz“ nahm eine hochkarätig besetzte Jury vor. Unter Leitung von Peer F. Holm, Präsident der Sommelier-Union Deutschland e.V., verkosteten Paula Redes Sidore (www.weinstory.de), Stephanie Döring (Inhaberin der Weinläden St. Pauli & Köln, www.weinladen.de), Sebastian Bordthäuser (www.bordthaeuser.com), Maximilian Wilm (Restaurantleiter und Chef-Sommelier im Kinfelts KITCHEN & WINE, Hamburg), Thorsten Kiss (Abteilungsleiter Wein bei REWE Rahmati) und Antonios Askitis (https://asktoni.de/).

In diesem Jahr begegnen sich die 20 ausgewählten Winzer auf Augenhöhe, auf eine Rangliste wie noch im vergangenen Jahr wurde bewusst verzichtet. Viel mehr geht es um die Gemeinschaft, das Miteinander und die Durchmischung verschiedener Charaktere aus unterschiedlichen Regionen zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach.

Die neue „Junge Pfalz“ setzt sich aus folgenden Winzern zusammen:

• Michael & Thomas Andres, Weingut Andres, Deidesheim

• Christoph Anton, Weingut Anton, Herxheim bei Landau

• Georg Diehl, Weingut Borell-Diehl, Hainfeld

• Jochen Fleischmann, Weingut Heinrich Spindler, Forst

• Simon Graßmück, Weingut Graßmück, Birkweiler

• David Hochdörffer, Weingut Villa Hochdörffer, Landau-Nußdorf

• Julian & Philipp Hof, Weingut Hof, Heuchelheim-Klingen

• Bastian Klohr, Weinbiet Manufaktur, Neustadt-Mußbach

• Alexander & Konstantin Koch, Weingut Bernhard Koch, Hainfeld

• Niko Leonhard, Weingut Rinck, Heuchelheim-Klingen

• Georg Meier, Weingut Meier, Weyher

• Andreas Meyer, Weingut Karl-Heinz und Andreas Meyer, Heuchelheim-Klingen

• Maximilian & Philipp Petri, Weingut Petri, Herxheim am Berg

• Lukas Reinhardt, Weingut Reinhardt, Niederkirchen

• Christoph & Johannes Siebert, Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt-Sausenheim

• Gabriel & Simon Scheuermann, Weingut Scheuermann, Niederkirchen

• Moritz Schneider, Weingut Jesuitenhof, Dirmstein

• Jonas Seckinger, Weingut Seckinger, Niederkirchen

• Philipp Wöhrwag, Weingut Müller-Ruprecht, Kallstadt

• Mathias Wolf, Weingut Klaus und Mathias Wolf, Birkweiler

Die einzelnen Winzer werden in den kommenden Wochen auf den sozialen Netzwerken von Pfalzwein (www.facebook.com/Die.Pfalz und bei Instagram @zumwohldiepfalz) vorgestellt. Zudem wird der Internetauftritt www.diejungepfalz.de aktualisiert werden und die Jungwinzer erwartet eine Reihe an Terminen und Aktionen um die Gruppe und ihre Weine prominent in den Medien und in der Branche zu platzieren. Pfalzwein e.V. ist seit seinen Anfängen 1952 die offizielle Weinwerbung für die Pfalz im In- und Ausland. Aufgaben sind neben der Werbung für Pfälzer Wein die Verkaufsförderung sowie die Kommunikation zwischen den weinbauenden Betrieben. In enger Abstimmung und im Schulterschluss mit Pfalz.Marketing und der Pfalz.Touristik arbeitet die Pfalzwein zudem an der Attraktivität der Region für den Tourismus und an seinem wirtschaftlich- kulturellen Netzwerk. „Zum Wohl. Die Pfalz“ ist dabei Leitgedanke für alle Aktivitäten und steht für das typische und einzigartige Pfälzer Lebensgefühl und transportiert ganz klar den Gedanken einer starken Region.