Mudau – Vorfahrt missachtet

Mudau / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar

Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochmorgen, kurz nach 8.30 Uhr, in der Pfarrer-Ackermann-Straße in Mudau. Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin wollte an einer Einmündung nach links abbiegen und übersah dabei offenbar einen von rechts kommenden, 32 Jahre alten, Skoda-Lenker. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen, wodurch an dem Wagen der Frau ein Schaden von 2.500 Euro und am Auto des 32-Jährigen ein Schaden in Höhe von 5.500 Euro entstand.