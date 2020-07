Mosbach – Rollerdiebstahl scheiterte

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am späten Mittwochabend per Notruf, dass sich mehrere Personen an einem, auf dem Bahnhofsplatz in Neckarelz abgestellten, Roller zu schaffen machten. Unverzüglich alarmierte Polizeibeamte konnten vor Ort mehrere junge Männer, davon zwei Tatverdächtige, antreffen. Beide bestritten zunächst den Roller angerührt zu haben, räumten aber nach kurzen Ermittlungen den versuchten Diebstahl des Rollers ein. Da es ihnen aber nicht gelungen war das Lenkradschloss zu überwinden, warfen sie das Zweirad um und beschädigten es dadurch. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.