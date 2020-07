Landau – Neuer Amtsarzt: Dr. med. Dominik Siegler verstärkt Gesundheitsamt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit wenigen Wochen verstärkt Amtsarzt Dr. med. Dominik Siegler das Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße als stellvertretender Leiter der Abteilung. Zum 31. März wurde die langjährige Amtsärztin Rita Schackmann in den Ruhestand verabschiedet, deren Nachfolge Siegler angetreten ist. Landrat Dietmar Seefeldt begrüßte Dr. med. Dominik Siegler (re.) direkt an seiner neuen Wirkungsstätte, dem Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße. Dominik Siegler begann seine berufliche Tätigkeit 2000 mit einem Lehramts-Studium an der Technischen Universität München in den Fächern Gesundheits- und Pflegewissenschaften sowie Sozialkunde. Währenddessen absolvierte er eine Berufsausbildung zum Rettungsassistenten. Es folgte ein Medizinstudium im Rahmen eines Zweitstudiums im Jahr 2006 und die Promotion 2014. In seiner Laufbahn war Dr. Siegler sowohl als Assistenzarzt in der Inneren Medizin in einem Krankenhaus sowie als Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie tätig. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, die gerade in der aktuellen Zeit besonders intensiv ist. Mit Dr. Siegler haben wir einen sympathischen und kompetenten Amtsarzt gewonnen, der Erfahrung mitbringt und sehr engagiert ist – er ist eine Bereicherung für unsere Behörde, nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie“, betont Landrat Dietmar Seefeldt. Die Abteilung Gesundheit umfasst die Referate Medizinischer Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst und Koordinierungsstelle Psychiatrie sowie das Referat Infektionsschutz. Derzeit bestehen die Hauptaufgaben der Abteilung in der Kontaktnachverfolgung, der Verfügung von Schutz- und Hygienemaßnahmen, individuellen Beratungen und Kontrolle der Quarantäneauflagen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist der Bereich Wasser und “Vorsorgemaßnahmen (Protection) vulnerabler Gruppen”, insbesondere in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen und Tagesgruppen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail