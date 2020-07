Heppenheim – Unternehmen für kostenfreie Testwoche E-Carsharing gesucht!

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), die Entega Medianet GmbH sowie die Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) starteten 2019 gemeinsam das Verbundprojekt „HO² – Home-Office Odenwald“. Dieses Projekt wird mit Fördermitteln aus dem Programm „Land.Digital“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft finanziert und zielt auf die Sensibilisierung der Unternehmen aus dem Odenwald für Home-Office als neues Beschäftigungsmodell ab. Neben der Unterstützung der Unternehmen bei der Implementierung soll auch eine Verknüpfung mit neuen Mobilitätskonzepten wie E-Car-Sharing erfolgen. Der Mitarbeiter soll so an den Tagen, an denen er nicht im Home-Office sondern im Unternehmen arbeitet, die Möglichkeit der Nutzung eines Elektroautos haben.

Diese Verknüpfung von Home-Office mit E-Car-Sharing soll nun am Beispiel des bestehenden E-Car-Sharing-Angebots der Entega Medianet GmbH im Rahmen einer Testwoche, in welcher ein Elektroauto durch ein Unternehmen kostenfrei genutzt werden kann, erprobt werden. Hierfür wird ein Unternehmen in den Odenwaldgemeinden des Kreises Bergstraße gesucht, das bereits Home-Office anbietet oder noch einführen möchte und mindestens ein Mitarbeiter des Unternehmens, der Home-Office nutzt bzw. nutzen soll, in Reichelsheim, Breuberg oder in Michelstadt wohnt. Die Testwoche soll im zweiten Halbjahr stattfinden.

Info: Wer Interesse an einer Teilnahme an der Testwoche und/oder Fragen zum Verbundprojekt hat, wendet sich an Felix Fischer, Projektmanager bei der WFB, unter der Rufnummer 06252-68929 50 oder per E-Mail: felix.fischer@wr-bergstrasse.de.

Weitere Informationen zum Förderprojekt HO² – Home-Office Odenwald finden Sie unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Wirtschaft/HO2-Home-Office-Odenwald.

