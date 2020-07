Heppenheim – Öffentliche Kinderführungen in den Sommerferien!

Hepppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die großen Ferien sind bestens geeignet für besondere Erlebnisse. Deshalb bietet die Tourist Information Heppenheim in den diesjährigen Sommerferien öffentliche Führungen für Kinder an. Bei den Laternenführungen tauchen die Kinder ein in die Sagenwelt der Region. Bei der Mühlenführung gehen sie auf Spurensuche und lernen vieles über Mühlengeschichte, die Müllerei und die Vorgänge des Mahlens. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die ein oder andere versteckte Ecke ihrer Heimatstadt können Kinder und Eltern bei einer Kinderstadtführung kennenlernen. „Wir freuen uns, den Kindern ihre Heimat mit unseren öffentlichen Führungen erlebbar zu machen. Ob Geschichten oder Geschichtliches – in Heppenheim gibt es viel zu entdecken“, so das Team der Tourist Information.

11.07.2020 16:00 Uhr Öffentliche Kinderstadtführung (90 min)

18.07.2020 16:00 Uhr Öffentliche Kinderstadtführung (90 min)

02.08.2020 10.30 Uhr Öffentliche Kindermühlenführung (90 min)

07.08.2020 19:00 Uhr Öffentliche Kinderlaternenführung (60 min)

14.08.2020 19:00 Uhr Öffentliche Kinderlaternenführung (60 min)

Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Tickets für die Führungen müssen vorab in der Tourist Information Heppenheim gekauft werden. Die Programme sind für Kinder ab dem Grundschulalter konzipiert. Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sind während der Führungen einzuhalten.

Preise: Stadt- & Mühlenführung 2,00 € pro Kind, Begleitperson 4,00 €; Laternenführung 3,00 € pro Kind, Begleitperson 6,00 €.

Natürlich finden auch weiterhin die regulären öffentlichen Laternenführungen samstagabends um 22:00 Uhr und die öffentlichen Stadtführungen an jedem ersten Samstag im Monat um 16:00 Uhr statt.

Nähere Informationen bei der Tourist Information Heppenheim, Friedrichstraße 21, 64646 Heppenheim (Montag-Freitag 08:00-15:00 Uhr, Samstag 10:00-13:00 Uhr).