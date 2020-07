Heidelberg – Neue Kinderzaubershow LIVE im Gasthof Klostergarten am 26. Juli um15 Uhr & 17 Uhr!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine zauberhaft magische, spannende und lustige Unterhaltungsshow für die ganze Familie – ab 3 Jahren!

Nach den letzten ausverkauften Shows in Heidelberg heißen wir euch erneut willkommen in der Welt der Wunder – bei der nächsten Zaubershow für Kinder sowie Erwachsene, denn Maximus der Magier versteht es, alle in seinen zauberhaften Bann zu ziehen. Kleinere Veranstaltungen bis 100 Personen sind nun wieder erlaubt und wir bitten um Voranmeldung (siehe unten).

Leuchtende Kinderaugen und hörbare Begeisterung. In den pädagogisch durchdachten Zauber-Programm von ca. 45 Minuten Dauer dürfen Kinder nicht nur zuschauen sondern auch aktiv von Ihren Sitzplätzen aus mitmachen. So werden die Kids zu Akteuren und sogar selbst zu richtigen Zauberern, wobei alle Anwesenden stets großen Spaß und ein unvergessliches Erlebnis haben.

Die fantastische Familien-Zaubershow zeigt Euch eine neue bunte Mischung aus magischen Geschichten, faszinierender Zauberei und lustigen Überraschungen. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Publikums gelingen die Zauberkunststücke in unerwarteter Weise, denn Lachen, Staunen und Mitmachen stehen hier im Mittelpunkt! Also lasst euch überraschen. Der Eintritt pro Person beträgt 8,- €.

Ort: Gasthof zum Klostergarten, Stiftweg 4

Kartenresevierung zwecks Abstandsregeln und Hygienevorschriften erbeten



Ticketreservierung: 0176 / 766 78 903 – eMail: power-event@gmx.de

Weitere Informationen unter: www.maximusdermagier.de/termine

Ansprechpartner: Daniel Schirner/Maximus der Magier, Telefon: 06223-4299286