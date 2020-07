Mannheim – Sicher durch stürmische Zeiten IHK-Webinar für Firmenvertreter am 16. Juli

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Entstehung und Ausprägungen der Corona-Krise sind neu für unsere Wirtschaft. Unternehmen wurden ganz oder teilweise geschlossen, ganze Branchen ausgebremst. Wie kommt man als Unternehmen durch solch eine Krise? Inhaber und Geschäftsführer sollten sich hierzu Gedanken machen. Aber nicht nur das: es geht auch darum, sich vorzubereiten für die Zeit nach der Krise. Hierzu bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar am 16.Juli 2020 von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr das Webinar „Sicher durch stürmische Zeiten – Tipps, worauf Sie achten sollten” an. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in ein strategisches, proaktives und taktisches Verständnis vom Umgang mit der Krise.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.rhein-neckar.ihk24.de/event/153137305

Quelle:IHK Rhein-Neckar