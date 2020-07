Mannheim – IHK Rhein-Neckar: Matthias Schmitt neuer Pressesprecher

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar, 1. Juli 2020.

Matthias Schmitt ist neuer Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Der 47-Jährige leitet die neu geschaffene Abteilung „Kommunikation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“. Schmitt war seit 2012 Pressesprecher der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) in Mainz und des Verbands der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie (PfalzMetall) in Neustadt an der Weinstraße. Zuvor war er vier Jahre lang leitender Redakteur für das Wirtschaftsmagazin „econo Rhein-Neckar“ in der Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim.

