Mannheim – Einbruch in Lagerhalle – Werkzeuge im Wert von über 20.000 Euro gestohlen

Mannheim/

Mannheim-Friedrichsfeld/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Vogesenstraße im Stadtteil Friedrichsfeld erbeuteten bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Werkzeuge sowie Stromgeneratoren und Hochdruckreiniger im Gesamtwert von über 20.000.- Euro.

Ein Zeuge hatte am frühen Montagmorgen, gegen 1 Uhr, einen weißen Sprinter in der Nähe des Tatorts bemerkt, der mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Er hatte allerdings keinen Zusammenhang zu dem erst später festgestellten Einbruch herstellen können. Möglicherweise war das Fahrzeug mit mehreren Personen besetzt. Ob das Fahrzeug mit dem Einbruch in Verbindung zu bringen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Fahrzeug und verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melde