Heidelberg – CDU Heidelberg: Anja Boto bewirbt sich um die Nominierung für die Landtagswahl

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm CDU Heidelberg) – Die CDU Heidelberg wird am 18. Juli auf einer Wahlkreisvertreterversammlung im Gesellschaftshaus im Pfaffengrund ihre/n Landtagskandidaten/in für den Wahlkreis Heidelberg nominieren.

Ihre Kandidatur erklärt hat Anja Boto. Sie ist in Heidelberg keine Unbekannte: Bei der Kommunalwahl im letzten Jahr kandidierte Boto für den Heidelberger Gemeinderat. Sie ist 46 Jahre alt, verheiratet, dreifache Mutter und lebt mit ihrer Familie im Stadtteil Neuenheim. Dort engagiert sie sich als Bezirksbeirätin und stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtbezirksverbands. In ihrer beruflichen Laufbahn hat sie als Controllerin in einem großen internationalen Unternehmen Budgets im dreistelligen Millionenbereich gesteuert und dabei gelernt, wirtschaftliche Zusammenhänge transparent zu machen, Konzepte zu entwickeln und damit anderen Menschen zu helfen. In ihrer Karriere hat sie auch die Entwicklung und Umsetzung großer technologischer Projekte in der Luftfahrt begleitet. Daher weiß sie auch, wie wichtig die Themen Technologie und Innovation sind – insbesondere für einen Wissenschaftsstandort wie Heidelberg.

Zu ihrer Motivation sagt sie: “Heidelberg ist im Landtag aktuell nicht gut vertreten. Das will ich ändern: Ich habe das klare Ziel, das verlorene Landtagsmandat für die CDU in Heidelberg zurückzugewinnen. Deshalb setze ich mich gemeinsam mit meiner Partei dafür ein, dass die Interessen der Heidelberger Bürger ernst genommen und im Landtag besser vertreten werden. Dazu muss die CDU wieder die stärkste politische Kraft im Land und auch in Heidelberg werden. Dafür trete ich an.”

Schwerpunkte ihres politischen Engagements sind Familie, Bildung, Sicherheit und Wirtschaft. Als Mutter von drei Kindern weiß sie, was Eltern leisten müssen, kennt den Spagat zwischen Job und schulischer Erziehung im Einklang mit der Familie. Sie möchte helfen, die besten Voraussetzungen zu schaffen, dass die junge Generation die richtigen und für alle fairen Startchancen bekommt. Dies beginnt bei einem guten KITA-Angebot, geht über moderne schulische Bildungskonzepte bis hin zur Universität oder der beruflichen Bildung. Als Mutter und Frau weiß sie auch, dass eine gute Erziehung nur in einem sicheren Umfeld stattfinden kann. „Wir alle müssen uns sicher fühlen: im Bus oder der Bahn, mit dem Fahrrad oder beim Einkaufen und Ausgehen in der Stadt. Dafür brauchen wir bessere, sicherere und umweltfreundliche Verkehrswege“, so Anja Boto.

Die Wirtschaft und konkret den Mittelstand möchte sie im Landtag bestmöglich unterstützen und darauf achten, dass dieses Fundament der sozialen Marktwirtschaft gerade in Zeiten der Krise gestärkt wird, Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue entstehen können. Dabei muss es der CDU in Zukunft noch besser gelingen, Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang zu bringen. Die CDU hat in ihrer Geschichte schon oft bewiesen, dass sie komplexe Probleme politisch lösen kann. Anja Boto ist überzeugt: „Aktuelle und wichtige Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung und strategische Gesundheitspolitik können von unserer Partei am besten gemeistert werden. Das haben wir in der Krise gezeigt und das müssen wir auch in Zukunft unter Beweis stellen.“

Für diese wichtigen Themen will sie in Stuttgart genauso um Fördermittel für unsere Stadt kämpfen wie für unsere hervorragenden Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen.