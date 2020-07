Heidelberg – Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigt weiter! Jugendhilfeausschuss votierte einstimmig für Ausbau im Kindergartenjahr 2020/2021

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in Heidelberg hat der Jugendhilfeausschuss am 25. Juni 2020 grünes Licht gegeben. Die Stadträte folgten damit dem Vorschlag der Verwaltung für die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021. Mit einer Versorgungsquote von rund 55 Prozent im Krippenbereich (Kinder von 0 bis 3 Jahre) und einer Vollversorgung von 100 Prozent im Kindergarten-Bereich (Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt) nimmt Heidelberg weiterhin einen der Spitzenplätze in Baden-Württemberg ein.

Im Kindergartenjahr 2020/2021 sollen insgesamt 130 neue Kindergartenplätze geschaffen werden. Damit steigt die Zahl der Kindergartenplätze auf 4859, mehr als 70 Prozent davon sind Ganztagesplätze. Für Kinder bis zum Alter von drei Jahren sollen 1881 Plätze in Krippen zur Verfügung stehen, mehr als 80 Prozent als Ganztagesplätze. Eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung ist darüber hinaus seit Ende 2019 mit Nachdruck daran, weitere geeignete Flächen im Stadtgebiet zu ermitteln, auf denen neue Kinderbetreuungseinrichtungen realisiert werden können. Der Fokus der kommenden Jahre ist insbesondere auf die Stadtteile Boxberg/Emmertsgrund, Handschuhsheim, Kirchheim, Rohrbach und auf die Konversionsflächen Südstadt und Hospital gerichtet.

In die Kinderbetreuung investiert die Stadt im Jahr 2020 insgesamt 94,7 Millionen Euro. Derzeit bieten insgesamt 45 Träger in rund 130 Einrichtungen Kinderbetreuungsplätze an. Aktuell gibt es für die Stadt große Herausforderungen, die sich auf die Betreuungsplanung auswirken: Steigende Kinderzahlen in Heidelberg und die stufenweise Verlegung des Stichtags für die Einschulung von Grundschulkindern sind Faktoren, die den Platzausbau wesentlich bestimmen.