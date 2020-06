Worms – Rauschgift und Schusswaffen in Wormser Kleingartenanlage sichergestellt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuelles Wissen in digitalen Häppchen: „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen“ INSERATwww.optikadam.de Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) startet virtuelle Vortragsreihe für die interessierte Öffentlichkeit: Aufgeteilt in mehrere frei verfügbare Videosequenzen und ein Webinar mit Diskussionsrunde am 2. Juli 2020 um 17 Uhr mit verbindlicher Anmeldung (per Mail an ... Mehr lesen »