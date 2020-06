Rhein-Pfalz-Kreis – Freiwilligentag 2020 auch wieder in Mutterstadt

Zum siebten Mal findet der Freiwilligentag statt und Mutterstadt ist wieder dabei. Am 19. September 2020 sind die Projekte in der Grundschule „Im Mandelgraben“ und im Haus des Kindes geplant. „Neugestaltung der Spielgeräte und Baumeinfassungen / Aufbau von Hochbeeten“ lautet die Aufgabenstellung.

In die Jahre gekommenes Beton-Spielgerät und Gebäude der Grundschule “Im Mandelgraben”, welche als Spielgerät und -plätze auf dem Schulhof verteilt angeordnet sind werden gestrichen und in neuen Glanz gebracht. Die gepflanzten Bäume wurden mit Schutzeinfassungen aus Holz versehen. Diese werden bunt bemalt. Zudem sollen Hochbeete für die Grundschule und das angrenzende “Haus des Kindes” gebaut und reaktiviert werden.

Eine Blumenwiese mit Wildobstbäumen sowie verschiedene Gemüse sollen angepflanzt oder ausgesät werden. Nach dem Vorbild der KiTa “Am Alten Damm” dienen diese Objekte dazu, den Kindern von der eigenen Saat bis zur eigenen Ernte den Weg des Wachstums gesunder Lebensmittel nahe zu bringen. Ein in Mutterstadt schon erfolgreich eingeführtes Projekt.

Und so können Sie uns unterstützen: Spezielle Kenntnisse sind nicht von Nöten, da die freiwilligen Helfer von fachkundigem Personal des Bauhofs und Fachbetrieben eingewiesen und unterstützt werden. Sie benötigen nur passende Kleidung. Farben, Werkzeuge und alles was Sie sonst benötigen wird von der Gemeindeverwaltung gestellt. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Melden Sie sich an und verbringen Sie ein paar schöne Stunden mit wertvoller Arbeit, welche die Augen der Kinder bestimmt strahlen lassen.

Bei der Präsentation des Projekts im März dieses Jahres in Mannheim waren die Vertreter des Rhein-Pfalz-Kreises so begeistert, dass sie den Beitrag unterstützen wollten. Nach ersten Gesprächen sind nun die Weichen für eine Zusammenarbeit gestellt. Neben Bürgermeister Hans-Dieter Schneider wird auch Landrat Klemens Körner an dieser Aktion teilnehmen.

Unter www.wir-schaffen-was.de finden Sie alle Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden. Machen Sie mit – wir zählen auf Sie!

Ihr Ansprechpartner bei der Gemeindeverwaltung Mutterstadt ist Michael Hemberger, E-Mail: michael.hemberger@mutterstadt.de, Telefon: 0 62 34 – 94 64 71, Rathaus: Zimmer 111.