Rhein-Pfalz-Kreis – Aquabella in Mutterstadt öffnet wieder

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Korte freut sich auf die Rückkehr Das nächste Auswärtsspiel findet für die Buwe in der englischen Woche in Braunschweig statt. Am kommenden Mittwoch trifft die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Trares um 19:00 Uhr im Eintracht-Stadion auf Eintracht Braunschweig. Zum 16. Mal trennten sich die Blau-Schwarzen am vergangenen Samstag mit einem Unentschieden ... Mehr lesen »