Mannheim – Lkw fährt auf Pkw auf – eine leichtverletzte Person

Mannheim / Mannheim-Käfertal (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es am Montagmittag im Stadtteil Käfertal. Ein 53-jähriger Mann war kurz vor 12 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe der Straße “Auf dem Sand” war ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und wollte von der Straße “Auf dem Sand” auf die Waldstraße in Richtung Sandhofen einbiegen. Der 53-Jährige bremste sein Fahrzeug ab, um den Rettungswagen passieren zu lassen. Der ihm folgende 48-jährige Lastwagenfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Hierbei erlitt der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen im Nacken- und Schulterbereich. Er wurde zu Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.