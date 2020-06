Ludwigshafen – Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen: Virtueller Vortrag für die interessierte Öffentlichkeit zum Thema “Digitale Transformation”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aktuelles Wissen in digitalen Häppchen: „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen“

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) startet virtuelle Vortragsreihe für die interessierte Öffentlichkeit: Aufgeteilt in mehrere frei verfügbare Videosequenzen und ein Webinar mit Diskussionsrunde am 2. Juli 2020 um 17 Uhr mit verbindlicher Anmeldung (per Mail an ute.sahmel@hwg-lu.de), widmet sich der Pilot der Reihe dem Thema „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen als sozioökonomischen Systemen“.

Nachdem in diesem Semester alle Präsenzveranstaltungen der Reihen „Studium Generale“ und „50 PLUS“ bedingt durch die Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, startet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen nun mit einem virtuellen Vortragsformat für die interessierte Öffentlichkeit. Den Anfang macht dabei Prof. Dr. Stefan Lacher, Professor für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Internationales Management, am 2. Juli 2020, mit einem Vortrag zum Thema „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen als sozioökonomischen Systemen“.

„Mit diesem Angebot wollen wir zum Einen den Kontakt zur Stadtgesellschaft aufrecht erhalten und zeigen, dass wir unser treues Publikum der Studium Generale- und 50 PLUS-Vorlesungen nicht vergessen haben. Zum anderen möchten wir aber auch allen Interessierten einen Eindruck vermitteln, wie Hochschullehre im Sommersemester 2020 unter Pandemie-Bedingungen funktioniert“, erklärt Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra.

Dem virtuellen Format entsprechend ist die Veranstaltung mehrgeteilt: In fünf separat aufrufbaren Videosequenzen führt Prof. Dr. Stefan Lacher in die Thematik ein. So kann das Auditorium selbst bestimmen, wann, wo, wie oft und in welchem zeitlichen Abstand es den Vortrags-Input schauen möchte. Anschließend findet dann am Donnerstag, dem 2. Juli 2020 um 17 Uhr eine digitale Diskussionsrunde in Form eines Webinars statt, in der der Dozent Rede und Antwort steht. Hierfür ist eine Anmeldung per Mail an ute.sahmel@hwg-lu.de erforderlich. Von Frau Sahmel erhalten die Interessierten einen Tag vor der Diskussionsrunde den Zugangs-Link zum Webinar.

Zum Inhalt: „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen als sozioökonomischen Systemen“. Schon seit einigen Jahren stellt die Digitalisierung einen der wichtigsten Megatrends unseres gesamten Wirtschaftssystems dar. Bedingt durch die Corona-Pandemie erhielt das Thema in den vergangenen Wochen einen deutlichen Relevanzschub. Dieser wurde getrieben von digitalen Arbeitsmethoden (z.B. Webkonferenzen aus dem Home Office) und führte über die Digitalisierung von Unternehmensprozessen bis hin zur kurzfristigen Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle.

In der Wissenschaft existiert zum heutigen Stand noch kein finaler Konsens über die entscheidenden Erfolgsfaktoren einer derartigen digitalen Transformation. Hier sollen im Rahmen der Veranstaltung verschiedene Untersuchungsergebnisse verglichen und kombiniert werden. Doch Organisationen existieren nicht im „luftleeren Raum“. Sie selbst stellen in der Regel komplexe Systeme dar und sind darüber hinaus in größere sozioökonomische Systeme der Gesellschaft eingebunden. Vor diesen Hintergründen werden anhand zweier Beispiele die Herausforderungen der digitalen Transformation beleuchtet und die Erfolgsfaktoren analysiert.

Links zu den Video-Sequenzen:

Video 1 – Begrüßung [Dauer: 04:29] Link: https://hslu.video.rlp.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2632b5c4-d691-45ed-9ed2-abe40175b6ae

Video 2 – Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation [Dauer: 17:27] Link: https://hslu.video.rlp.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ce77d137-14fe-46a4-af44-abe4017fb6eb

Video 3 – Sozioökonomie & Organisationen als sozioökonomische Systeme [Dauer: 14:05] Link: https://hslu.video.rlp.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=591f313d-bda5-4707-acec-abe401872c3d

Video 4a – Beispiel: Digitale Gesundheitsakte [Dauer: 18:50] Link: https://hslu.video.rlp.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=6a7ce4a7-6223-4b5c-8068-abe50003ef9c

Video 4b – Beispiel: Digitale Hochschullehre [Dauer: 44:34] Link: https://hslu.video.rlp.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=57b4432a-6a8f-478d-a68a-abe5005c13bf

Video 5 – Abschluss [Dauer: 01:09] Link: https://hslu.video.rlp.net/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=eeba77c2-ae69-4257-8da3-abe50005b4f9

Fachkontakt und Anmeldung zum Webinar:

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Stabsstelle Hochschulkommunikation

Ute Sahmel

Tel. 0621/5203-346

E-Mail: ute.sahmel@hwg-lu.de

Quelle Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen