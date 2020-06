Mutterstadt – Fair-Trade-Gemeindekaffee und Schokolade

INSERATwww.optikadam.de Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. [RM] Ein Reh war in der Nacht auf Samstag in missliche Lage geraten. Das Tier hatte versucht sich durch einen Zaun in der Bergwaldstraße in Ritschweier zu drücken, blieb dann aber dort stecken. Die Berufstierrettung Rhein Neckar und die Rehkitzrettung Weinheim waren bereits vor Ort und kümmerten sich um das Reh. Für ... Mehr lesen »