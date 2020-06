Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufrund kurzfristiger Reparaturarbeiten musste am Montag, den 29. Juni 2020, ab 12.40 Uhr die Wasserversorgung in der Wilhelmsfelder Straße im Abschnitt der Hausnummern 30-103 abgestellt werden. Betroffen sind die Bewohner von rund 35 Häusern. Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg sind bereits vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Dies wird ... Mehr lesen »