Kreis Bergstraße – Tödlicher Verkehrsunfall zwischen E-Bike-Fahrerin und Motorradfahrer

Kreis Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Oberzent (ots) – Am Freitag, 26.06.2020 gegen 11:15 Uhr kam es auf der Landesstraße 3120 bei Oberzent, zwischen dem Ortsteil Affolterbach der Gemeinde Wald-Michelbach im südhessischen Kreis Bergstraße und Beerfelden zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Bergstraße befuhr die Landesstraße 3120 von Airlenbach kommend in Fahrtrichtung Beerfelden. In einer Rechtskurve geriet dieser nach ersten Ermittlungen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 67-jährigen E-Bike-Fahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis, welche in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Durch die Kollision stürzten beide Fahrzeugführer auf die Fahrbahn. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1300EUR beziffert. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die schwerverletzte E-Bike-Fahrerin wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum geflogen, wo diese am Samstag, 27.06.2020 im Laufe des Nachmittags ihren schweren Verletzungen erlag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.