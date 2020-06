Mannheim -KI Lab Rhein-Neckar eröffnet! – Anlaufstelle und abrufbare Expertise für kleine und mittelständische Unternehmen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erfolgreicher Start: Das KI Lab Rhein-Neckar ist mit einem virtuellen Kick-Off mit großer Teilnehmerzahl am 16.06.2020 ins Leben gerufen worden.

„Was ist KI und wie setze ich diese ein?“, solche und ähnliche Fragen beantwortet das KI Lab genauso, wie hochspezifische Fragen bei konkreten Anforderungen in Unternehmen der Region. Auch ein Innovationscoaching, Weiterbildungsangebote und regelmäßige Vernetzungs- und Austauschformate sind im Portfolio.

„Wir wollen die KI-Expertise in der Region für die Wirtschaft transparent und niederschwellig nutzbar machen“, beschreibt Boris Schmitt vom Verband Region Rhein-Neckar die Intention der KI-Lab-Gründung. Prof. Frauke Kreuter, Professorin für Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung, ermutigt: „Vor dem Begriff ‚Künstliche Intelligenz‘ braucht man nicht zurückschrecken, jeder kann das notwendige Wissen dazu Erlernen oder die Anwendungsmöglichkeiten für sein jeweiliges Unternehmen prüfen lassen.“ Daran knüpft auch Prof. Heiner Stuckenschmidt, Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz, an: „KI ist mehr als Machine Learning – sie müssen sich beim Einsatz dieser Technologie eigentlich nur völlig ergebnisoffen mit der Zukunft ihres Geschäftsmodells auseinandersetzen.“ Die Kick-Off-Veranstaltung stellt nun den Startpunkt für die Angebote und weitere Veranstaltungen dar. Die Initiative Wirtschaft 4.0 des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert die Startphase des KI-Labs. Schon bei der Kick-Off-Veranstaltung erhielten die Teilnehmer erste Einblicke in das Themenfeld „Künstliche Intelligenz“ durch den Kurzimpuls von Prof. Stuckenschmidt: Wie kann zum Beispiel in der Logistik künstliche Intelligenz helfen, die Prozesse zu optimieren und vor allem: Wie funktioniert eigentlich KI? Der zweite Kurzimpuls von Dr. Christof Horn, CEO der umlaut AG und co-host des Digitalisierungspodcast DigDeep, betrachtete dann mögliche

Anwendungsszenarien, wie künstliche Intelligenz im eigenen Unternehmen genutzt werden kann und wie wichtig es ist, die eigenen Daten, die permanent erhoben werden, auch für seine Zwecke zu nutzen. Das KI Lab Rhein-Neckar freut sich auf Zuspruch aus der Region. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ki-rhein-neckar.de

Hintergrundinformationen:

Das KI Lab Rhein-Neckar ist ein Format des Verbands Region Rhein- Neckar und der Universität Mannheim mit Förderung der Initiative Wirtschaft 4.0 des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes Baden Württemberg digital@bw. Als Leiter des Labs fungiert Boris Schmitt: 06221/10708224, boris.schmitt@vrrn.de